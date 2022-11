Martínez onder druk volgens Degryse: "Als zijn keuzes nu mislukken, gaat buitenwereld vragen om iemand anders"

Dit kan maar beter een WK worden waarin Roberto Martínez nog eens punten scoort. Marc Degryse ziet in hem een bondscoach onder druk, al komt die druk vooral van de buitenwereld.

In 'Deviltime' bij HLN LIVE bespreekt Degryse de vooruitzichten voor België-Canada. "Met Davies en Buchanan hebben de Canadezen twee goeie flanken en ook David vooraan scoort makkelijk. Die drie moeten goed in de gaten worden gehouden, maar als de Duivels op niveau zijn, de oplossingen hebben gevonden voor waar het mis ging tegen Egypte en Kevin De Bruyne weer de oude is, gaan we winnen."

Verschil buitenwereld-voetbalbond

Starten met een driepunter is ook iets wat de bondscoach maar al te goed kan gebruiken. "Binnen- en buitenland voert de druk op Martínez wel op. Hij heeft nood aan een goed toernooi. Als zijn keuzes nu mislukken, dan gaat de buitenwereld echt vragen om iemand anders."

Al is het dan nog koffiedik kijken of die vraag ook iets teweeg brengt. "De voetbalbond wil wel door met Martínez, wat er ook gebeurt op dit WK. Ze zijn tevreden over hem, ook als technisch directeur. Al zou ik dit WK toch echt wel mee in de beoordeling nemen."