Met Trossard en ervaring op middenveld, zonder Hazard: u speelde voor bondscoach, dit is uw basiself tegen Canada!

Voor de WK-interland van tegen Canada kroop u zelf in de rol van bondscoach en kon u uw basiself voor de Rode Duivels bepalen.

Een paar dagen geleden vroegen we u via Speel bondscoach: wat is uw basiself voor de match van de Rode Duivels tegen Canada? - Voetbalnieuws | Voetbalkrant.com om uw basisopstelling te kiezen waarmee de Belgische nationale ploeg best het WK zou aanvatten. Om te beginnen willen we iedereen die zijn opstelling binnengestuurd heeft van harte bedanken.

We ontvingen zo vele reacties dat we toch wel tot een resultaat komen dat representatief is voor de gemiddelde VK-lezer. Zoals verwacht koos u voor een 3-4-3 en week u hierdoor niet af van de formatie waarin Martínez de Duivels doorgaans lzat voetballen.

Keuzes van defensie tot in de spits

In tegenstelling tot onze bondscoach geeft u een basisplaats aan Leandro Trossard in plaats van aan Eden Hazard. In de spits geniet Openda de voorkeur op Batshuayi, wellicht op basis van hun beide prestaties tegen Egypte. Op het middenveld kiest u voor ervaring, met zowel Witsel als Tielemans en niet bijvoorbeeld youngster Onana. Achteraan zag u graag Vertonghen en Theate Alderweireld bijstaan.

Hieronder de basiself die al de ingestuurde opstellingen uiteindelijk opgeleverd hebben: