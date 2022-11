Vandenbempt weet dat het een 'must win' match wordt tegen Canada: "Dit kan zomaar 5-3 worden"

Roberto Martinez en de zijnen staan voor de eerste grote test vanavond. Vooral de verdediging zal op punt moeten staan, want vooraan zijn de Canadezen enorm gevaarlijk. Peter Vandenbempt doet een oproep.

"Aan de afscheidsnemers: laat nog eens iets moois na", schrijft hij bij Sporza. De Duivels hadden na het WK in 2018 enorm veel sympathie opgewekt, maar dat is intussen toch wat verdwenen. "Dat kan echt al tegen Canada, een match die zomaar op 5-3 kan eindigen. Voorin zijn ze écht heel goed, maar achteraan zijn de twijfels nog groter dan bij ons. Op niveau moeten we hen - ondanks de onzekerheid - normaal altijd kloppen. Toch zal de mentaliteit dan een stuk beter moeten zijn dan tegen Egypte."

Hoe gaat de defensie eruit zien? De bondscoach moet kiezen tussen Debast en Dendoncker naast oude getrouwen Alderweireld en Vertonghen. "De bondscoach wacht trouwens meteen een mega-beslissing: wat gaat hij doen achterin? Debast of Dendoncker? Die eerste is een onmiskenbaar talent, maar toonde zich kwetsbaar bij de nationale ploeg. Door Debast te zetten, zou Martinez toch zijn nek uitsteken. Voor mij is het dan ook een onbegrijpelijk raadsel waarom Dendoncker de voorbije interlands geen minuut speelde."