Ronaldo moet openingsmatch van Brazilië missen door positieve coronatest

Oud-voetballer Ronaldo zal de match van Brazilië tegen Servië niet live kunnen volgen vanavond.

De 46-jarige ex-spits testte positief op het coronavirus in Doha en moet de match van Brazilië vanuit zijn hotelkamer volgen.

Dat nieuws liet hij zelf weten in een video op Twitter. "Ik kamp met symptomen van een lichte griep", vertelt Ronaldo. "De volgende vijf dagen zal ik in isolatie doorbrengen in mijn hotelkamer."

Ronaldo hoopt dat Brazilië het WK in Qatar kan openen met een overwinning. De match is donderdagavond om 20 uur gepland in Lusail.