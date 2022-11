Neymar reageert voor het eerst na zijn blessure: "Vandaag is een van de moeilijkste momenten van mijn carrière geworden... en opnieuw in een WK 😞"

Neymar blesseerde zich in de openingswedstrijd voor Braziliƫ op het WK. De Braziliaanse superster reageerde voor het eerst.

BrazilIë staat geboekt als één van de topfavorieten voor dit WK. Eén van de exponenten hiervan is Neymar. De aanvaller van PSG is één van de absolute smaakmakers. Spijtig genoeg blesseerde hij zich in hun openingswedstrijd. Het lijkt erop dat hij één tot maximum twee wedstrijden aan de kant zal staan. Op Instagram reageerde de Braziliaan voor het eerst.

De trots en liefde die ik voel voor het dragen van het shirt is onverklaarbaar. Als God me de kans zou geven om een ā€‹ā€‹land te kiezen om in geboren te worden, zou het BRAZILIE zijn.

Niets in mijn leven werd gegeven of gemakkelijk, ik moest altijd mijn dromen en mijn doelen najagen. Nooit iemand kwaad toewensen, maar degenen helpen die het nodig hebben.

Vandaag is een van de moeilijkste momenten van mijn carrière geworden... en opnieuw in een WK šŸ˜ž Ik heb een blessure ja, het is saai, het gaat pijn doen, maar ik weet zeker dat ik de kans krijg om terug te komen omdat ik' Ik zal mijn best doen om mijn land, mijn metgezellen en mezelf te helpen.

Lang wachten tot de vijand me zo neerhaalt? NOOIT!

Ik ben de ZOON VAN DE GOD VAN HET ONMOGELIJKE en mijn GELOOF is eindeloos šŸ™