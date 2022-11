Problemen voor Marokko: twee belangrijke spelers in de lappenmand tegen Rode Duivels

De Marokkaanse bondscoach zit met de handen in het haar. Twee belangrijke pionnen zijn wellicht niet inzetbaar tegen België.

Zowel Achraf Hakimi en Noussair Mazraoui kwamen met lichamelijke schade uit de partij tegen Kroatië. Mazraoui werd afgevoerd op een draagbaar na een blessure aan de ribben.

Hakimi stond de volledige partij op het veld, maar is ook onzeker. Hij heeft last aan de kuit. Problemen dus voor de Marokkaanse bondscoach, want echte alternatieven zijn er niet.

Marokko speelt zondagmiddag om 14 uur tegen de Rode Duivels. Veel tijd om het tweetal te recupereren is er dus niet.