🎥 Franse fans warmen hun stem al op voor de wedstrijd van straks

De Franse fans zijn alvast klaar voor de clash tegen Denemarken van straks.

Maar liefst 5.000 Franse fans zakten af naar Qatar voor de belangrijke tweede groepswedstrijd op het WK. Les Bleus zullen het opnemen tegen een stugge tegenstander. Op het EK dat anderhalf jaar geleden gespeeld werd maakten de Denen het de Rode Duivels in de groepsfase al eens heel moeilijk, dus de Fransen zullen op hun hoede moeten zijn.

De twaalfde man is in ieder geval goed vertegenwoordigd en zingt als sinds de vroege namiddag het volkslied door de straten van Qatar. Op zulke sfeerbeelden van de Belgische fans in Qatar is het momenteel nog wachten... .