Belgische voetbalbond weet al wat het gaat doen met Roberto Martinez, CEO getuigt: "Daar hangt risico aan vast"

Peter Bossaert is de CEO van de Belgische voetbalbond. Hij is ook heel tevreden over het werk van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

"Maak een foto van vandaag en vergelijk die met één van zes jaar geleden. Dan ga je vaststellen dat we nu in een totaal andere categorie spelen. België staat op de kaart, men wil liefst niet tegen ons uitkomen. Het respect dat we krijgen, is groot", aldus Peter Bossaert in Het Laatste Nieuws.

Voorbereiding

De CEO wil dan ook graag verder met Martinez, ook ná het WK in Qatar. "Roberto en ik hebben afgesproken om ná het WK samen te zitten. Ik ben me ervan bewust dat daar een risico aan vasthangt. Want als we het goed doen, zullen er weer topclubs komen aankloppen."

"Met de kennis van vandaag zie ik geen enkele reden om níet met Roberto door te gaan. Ik maak abstractie van de druk van de buitenwereld. Ik denk dat we voorbereid zijn op elk scenario."