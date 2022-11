🎥 Sportief directeur Cercle Brugge: "Ik denk dat we de goede richting uit aan het gaan zijn"

Cercle Brugge is momenteel knap negende in de Jupiler Pro League. De sportief directeur van de club, Carlos Avina, reageert op de eerste seizoenshelft.

"Dit seizoen is erg belangrijk door de wijziging van het competitieformat en door het feit dat er drie teams degraderen", begint Carlos Avina, sportief directeur van Cercle Brugge, zijn analyse over het seizoen tot nu toe op de media van de club. "Zoals iedereen weet misten we onze competitiestart. Het is mijn taak om dan de club weer op de rails te krijgen. Met Dominik Thalhammer wou het maar niet lukken en zo veranderde Cercle Brugge midden september van coach. Miron Muslic nam het roer over en Cercle Brugge begon beter en beter te presteren.

"De spelers zijn deze week opnieuw beginnen trainen nadat ze zeven tot tien dagen verlof gekregen hadden. Zondag vertrekken we naar Spanje op trainingskamp. Daar zal ook AS Monaco aanwezig zijn. Daar kunnen we opnieuw bepaalde zaken en kennis met elkaar uitwisselen", vertelde de sportief directeur over de samenwerking met de ploeg van Philippe Clement. "Het seizoen gaat erg snel. Binnen de kortste keren spelen we tegen Gent in de Beker van België en hervatten we de competitie met een uitwedstrijd op KV Mechelen. Ik denk dat we de goede richting uit aan het gaan zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat ik trots ben om deel uit te maken van Groen-Zwart" besloot Carlos Avina.

Bekijk hier de volledige video: