De Bruyne windt er geen doekjes om: "We zijn te oud om WK te winnen"

Kevin De Bruyne was even voor het WK te gast bij de Engelse krant The Guardian. En daar nam hij geen blad voor de mond.

Zo liet hij optekenen dat hij vindt dat hij niet te veel betaald wordt. "Als je alles in rekenschap brengt met een begroting van een voetbalclub", voegde hij er nog aan toe. Maar ook over de kansen op een wereldtitel van de Rode Duivels was hij eerlijk: "Dat zal niet gebeuren, we zijn te oud", klinkt het bij de Manchester Ciy-middenvelder. KDB is al enkele dagen de man die de krantenkoppen vult bij de Rode Duivels. Zo ging hij na het openingsdoelpunt van België tegen Canada in discussie met Toby Alderweireld en bondscoach Roberto Martinez, wat voer was voor heel wat krantenartikels.





