Eden Hazard: "Als ik slecht ben tegen Marokko, zullen ze weer zeggen dat het afgelopen is met me"

Eden Hazard stond de dag voor Marokko-België de pers te woord op een persconferentie. De aanvoerder was zoals gewoonlijk zeer kalm.

Symbolisch kreeg Hazard zijn eerste vraag... in het Spaans, en hij antwoordde ook met gemak in het Spaans. Het onderwerp was zijn gevoel na een uur spelen, meer dan hij dit seizoen bij Real kreeg. "Voorlopig voel ik me erg goed. Ik heb een goede 60 minuten gespeeld, ook al kunnen we collectief duidelijk beter. Ik ben klaar voor de volgende wedstrijd, ik word hier fysiek heel goed opgevolgd", verzekerde Hazard met een glimlach. "Deze tweede wedstrijd komt vier dagen na de eerste, we zullen zien wat er gebeurt, maar ik ben blij dat ik op het veld sta".

De kritiek? Dat is onderdeel van voetbal

De rest van het intevieuw gebeurde in het Frans en Hazard kreeg een vraag over de kritiek die er de laatste tijd rond hem is. "Mijn eerste twee jaar hier, was ook niet allemaal rooskleurig, weet je (lacht). Maar je kent mij, ik besteed daar geen aandacht aan. Mensen praten, zo is het. Dat is de taak van de pers. Er zal altijd kritiek zijn, want zo is het voetbal", relativeert de aanvoerder van de Duivels.

"Na België-Egypte kreeg ik heel wat kritiek heb ik begrepen. Het is nu goed geweest, dus zeggen mensen het tegenovergestelde. Als ik morgen slecht speel tegen Marokko, dan zal het weer zijn 'het is afgelopen met Eden', dat is het spel".

Tegen Canada werden op Hazard weer heel wat overtredingen gemaakt. Hij is een van de spelers die waarop sinds 2014 de meeste overtredingen ter wereld werden gemaakt. "Als iemand een overtreding maakt, is dat omdat ik de bal heb, dus des te beter (glimlach). Spelers als Neymar, zoals Vinicius, zoals ik, het maakt deel uit van ons spel. Ik kan er goed mee omgaan dat spelers overtredingen maken. Ik hoop dat ze wel iets sneller geel krijgen," gaf hij toe.

"De jaren van blessures waren mentaal zwaar, maar dat ligt allemaal achter me", besluit hij. "Ik wil gewoon weer plezier hebben op het veld, nu alles weer normaal is. Het is aan mij om te bewijzen dat ik nog steeds een goede speler ben."