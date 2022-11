Morgen Selim Amallah tegen de Belgen: Hoe werd de speler van Standard belangrijk bij de Marokkaanse ploeg?

Tegen Kroatië vierde de speler van Standard Luik zijn 25e selectie met Marokko. Zal Selim Amallah ook morgen een rol spelen tegen de Rode Duivels?

Op 15 november 2019 vierde Selim Amallah op zijn 23e verjaardag zijn eerste selectie met de Marokkaanse nationale ploeg tegen Mauritanië. Hoewel hij net een paar maanden eerder bij Standard was aangekomen, overtuigde hij niet echt en werd hij vier dagen later op de bank gezet. Amallah kwam echter laat in het spel en speelde negen minuten in de 3-0 overwinning op Burundi, zijn eerste overwinning met de nationale ploeg.

Vahid Halilhodzic heeft van de aanvallende middenvelder nog geen vaste waarde gemaakt, maar blijft hem wel selecteren. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Senegal maakte Amallah zijn eerste doelpunt voor de Leeuwen van de Atlas, nog geen maand na zijn debuut. De rest verliep minder goed. De pandemie begon door te breken en de Standard-speler kreeg te maken met knieproblemen.

Zijn terugkeer bij de nationale ploeg in maart 2021 was bemoedigend. De speler die op clubniveau steeds belangrijker werd, deed dat ook op internationaal niveau. Met de WK-kwalificatiewedstrijden van 2022 voor de deur dacht Amallah weer te beginnen, maar dat mocht niet zo zijn. De in Antwerpen geboren Ilias Chair kreeg de voorkeur boven hem. Selim speelde slechts 32 minuten in de eerste drie wedstrijden. Niet genoeg dus. Tegen Guinee startte de Standard-speler en gaf hij meteen twee assists, voordat hij enkele dagen later zijn lies blesseerde. De aanvallende middenvelder had gedaan wat nodig was, maar had gewoon geen geluk.

Een belangrijke Afrika Cup

Amallah was op tijd terug bij de nationale ploeg voor de start van de Afrika Cup. Hij maakte een goede indruk en presteerde op het beste niveau van zijn carrière. Een doelpunt en een assist tegen Comoren (2-0) en nog een assist tegen Malawi (2-1) schetsten zijn uitstekende vormpijl. Na de uitschakeling door Egypte in de kwartfinales liet Amallah zijn visitekaartje achter en onthulde hij zichzelf aan de buitenwereld.

Sindsdien is de 26-jarige Amallah een basispion in belangrijke wedstrijden voor Marokko. Hij speelde 180 minuten in de dubbele confrontatie tegen de Democratische Republiek Congo om zich te kwalificeren voor het WK, 90 minuten tegen Zuid-Afrika in de Afrika Cup kwalificatie en 90 minuten tegen Kroatië in de openingswedstrijd van dit WK. Amallah blaast soms warm en koud, maar wanneer het om de knikkers gaat, speelt hij en verlaat hij nooit het veld.

Selim Amallah is het verhaal van een speler die zijn stempel wist te drukken op de nationale ploeg ondanks de concurrentie van verschillende spelers uit de vijf grote Europese competities. Tegen Kroatië was de Marokkaan niet goed, zoals blijkt uit deze verschrikkelijke statistiek: 9 succesvolle passes over 90 minuten. Het was te weinig, veel te weinig. Maar tegen België zal Amallah zich extra willen laten zien. Ten eerste om zijn critici ongelijk te geven en ten tweede omdat de wintertransferperiode nadert en potentiële scouts overtuigd moeten worden om hem weg te halen uit Luik.