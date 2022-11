Xavi spreekt lof uit over Spanje: "Je ziet Luis Enrique's ideeën. Ik geloof in dit team"

Xavi is aangekomen in Doha op het WK. De trainer van FC Barcelona kon niet ontsnappen aan enkele vragen.

Xavi, momenteel trainer bij FC Barcelona en voormalig Wereldkampioen met Spanje in 2010, is aangekomen in Doha in opdracht van Adidas. De Barcelona-coach sprak over de 7-0-overwinning van Spanje tegen Costa Rica. "Spanje zette tot nu toe de beste prestatie van het WK neer in een wedstrijd tegen een Amerikaans team. Nu is het Duitsland. Het huidige Spanje heeft een ongelooflijk vermogen om de bal rond te spelen en om druk te zetten. Dat is goed, heel goed zelfs. Je ziet Luis Enrique's ideeën. Ik geloof in dit team", vertelde Xavi bij de Spaaanse krant Marca.

"Ik heb de kans gehad om tegen grote spelers als Zidane te spelen. Hij deed alles er heel gemakkelijk uit zien. Messi is zonder twijfel de nummer één in de geschiedenis. Het was heel gemakkelijk om naast hem te spelen, net als met Iniesta en Busquets. Ze maken het voetbal zoveel makkelijker. Messi is een absolute winnaar en dat bewijst hij in elke wedstrijd", vertelde de coach verder over de sterren waarmee hij in het verleden tussen de lijnen stond. Xavi zal zeker en vast supporteren voor zijn thuisland, maar zal zijn spelers van Barcelona toch zeer nauw in de gaten willen houden.