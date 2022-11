Ex-ploegmaat over geklaag De Bruyne dat Duivels te oud zijn: "Dan heb je de verkeerde mentaliteit"

Kevin De Bruyne speelde weer niet goed tegen Marokko.

Kevin De Bruyne zei dat de Rode Duivels te oud zijn om nog competitief te zijn en mee te doen voor de wereldtitel. Zijn voormalige ploegmaat bij Manchester City, Pablo Zabaleta, vindt dat De Bruyne geen redenen heeft tot klagen.

"Als je 31 of 32 bent, is dat oud in het voetbal. Hoor je Uruguay of Kroatië klagen dat zij te oud zijn? Dat is niet de juiste mentaliteit en volgens mij is dat het grootste probleem van België", zei hij bij BBC.

Toch denkt de Argentijn dat de ploeg van de Rode Duivels nog genoeg kwaliteit hebben. "Ik denk dat ze nog altijd genoeg spelers hebben om eender wie te verslaan op dit WK, maar als je vooraf al begint te klagen over vanalles, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Maar ze hebben een paar spelers die niet echt jong meer zijn, maar de rest wel."