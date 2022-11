Marc Degryse twijfelt niet: "Net als tegen Canada zie ik het écht wel zitten"

De Rode Duivels kunnen vanmiddag tegen Marokko hun plaatsje in de achtste finales van het WK in Qatar veiligstellen.

Marokko is volgens Marc Degryse een haalbare kaart, al moet er wel beter gevoetbald worden dan tegen Canada. “Ik was niet onder de indruk van Marokko. Het is een verzameling van spelers die ook in clubverband niet top bezig zijn”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws.

“En-Nesyri scoorde nog niet voor Sevilla in La Liga, Ziyech speelt amper bij Chelsea en ook Amallah komt al maanden niet in actie bij Standard. De sleutel van de wedstrijd ligt op de rechterflank van Marokko volgens mij. Hakimi-Ziyech is hun sterkste duo.”

Maar dan moet Roberto Martinez zijn opstelling aanpassen en kiezen voor Thorgan Hazard om Hakimi af te stoppen.

“Of toon je lef en probeer je Hakimi achteruit te drukken? Dat kan door Hazard echt tegen de lijn te zetten. En later in de wedstrijd misschien Trossard of Doku, die kunnen Hakimi echt pijn doen. Net als tegen Canada zie ik het écht wel zitten.”