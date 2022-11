Vakantie van Nainggolan zit erop: "Maandag weer trainen" en "Hem verwijt ik niks"

Radja Nainggolan is na zijn passage op het WK in Qatar terug in het land. Hij moet maandag opnieuw op het trainingsveld staan.

Radja Nainggolan was een opvallende gast de voorbije week op het WK, maar de vakantie is voorbij. “Ik moet maandag weer trainen met de B-kern van Antwerp. Ach, als ze me willen wegpesten: ik ben meer gewoon dan van kleedkamer wisselen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Aan de trainer ligt het alvast niet. “Ik verwijt de coach niks. Ja, ik stond te coachen vanuit de dug-out in Standard, maar dat was positief bedoeld. Nu ja, de eerste negen matchen wonnen we en opeens lag ik eruit.”

Nainggolan is alvast niet van plan om te stoppen met voetballen, daarvoor voelt hij zich veel te goed. Uitkijken of hij in januari vertrekt of dat pas in de zomer gebeurt.