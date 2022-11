Waanzin in Turkije en Rusland: keeper wordt geslagen met cornervlag, zes rode kaarten in topper

In Turkije en Rusland liep het serieus uit de hand.

In Rusland ontspoorde de bekermatch tussen Zenit en Spartak Moskou in de toegevoegde tijd. Na een fout van Quincy Promes (Spartak) gingen de poppetjes aan het dansen. Iedereen ging met elkaar op de vuist en er werden ook schoppen uitgedeeld.

Uiteindelijk kregen zes spelers een rode kaart, van elke ploeg drie. Spartak Moskou verloor na de strafschoppenreeks met 4-2.

Zenit vs Spartak today got seriously out of hand… šŸ˜³pic.twitter.com/xSisfaSGq9 November 27, 2022

In Turkije ontspoorde de match tussen Göztepe SK en Altay in de Turkse 2e klasse dan weer. Er was vuurwerk op het veld beland en de match werd stilgelegd doordat enkele fans van Göztepe gewond raakten en er moesten ambulances op het veld komen.

Altay-doelman Ozan ging even een kijkje nemen, maar werd toen langs achter aangevallen door een Göztepe-fan met een cornervlag. De keeper werd enkele keren op zijn hoofd geslagen en voor de supporter werd overmeesterd.