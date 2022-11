Youri Mulder ziet Trossard ontbreken in basis tegen Marokko: "Hij brengt de energie en voetballend vernuft"

Roberto Martinez voerde drie wijzigen door in zijn basis, Trossard mag niet starten.

Onana, Meunier en Thorgan Hazard komen in de ploeg bij België tegen Marokko. Na de match tegen Canada kregen de Duivels heel wat kritiek.

"De spelers kregen na Canada heel wat kritiek en zijn in hun eer gekrenkt, vandaag wil ik een reactie zien. Het probleem was toen niet alleen goed inspelen, maar ook het vrijlopen. Je moet je door een middenveld kunnen voetballen", zegt hij bij Sporza.

Dat Thorgan Hazard start en niet Leandro Trossard is opvallend vindt Mulder. "Er zit er eentje niet in, die op de bank zit: Leandro Trossard. Hij is de beste man bij de Belgen, dat laat hij zien in Engeland. Hij brengt energie en voetballend vernuft. Daarom is Thorgan Hazard ook wel een verrassing."