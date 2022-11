Martinez slaat mea culpa: "Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar elke beslissing is gebaseerd op iets"

Roberto Martinez staat in het oog van de Belgische storm. De publieke opinie is niet alleen het eeuwige optimisme beu, maar stelt zich bovendien vragen bij tactische beslissingen. De bondscoach slaat mea culpa.

De inbreng van pakweg Dries Mertens en Charles De Ketelaere, het eeuwige positivisme na een wanprestatie, het gebrek aan tactische wijzigingen in de formatie,... Roberto Martinez wordt dezer dagen héél véél met de vinger gewezen.

“Natuurlijk heb ik fouten gemaakt”, slaat de bondscoach van de Rode Duivels mea culpa in Het Nieuwsblad. “Elke training en wedstrijd bezorgt me informatie. Op basis daarvan neem ik beslissingen. En soms draaien die niet goed uit.”

Het zou dom zijn om te denken dat ik nooit fouten maak

Martinez weigert echter de handdoek in de ring te gooien. “Elke beslissing is gebaseerd op iets, hé. We doen nooit zomaar iets. En soms loopt het fout. Het zou dom zijn om te denken dat ik nooit fouten maak. Maar dat neem ik mee naar de volgende wedstrijden.”