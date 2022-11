'Deze Nederlandse club werpt een reddingsboei en wil Anderlecht verlossen van Hoedt'

SBV Vitesse wil RSC Anderlecht verlossen van Wesley Hoedt. Bovendien zien de Nederlanders een opportuniteit. De Belgische recordkampioen werkt immers héél graag mee.

Wesley Hoedt maakte zich de laatste weken voor de WK-break onmogelijk bij RSC Anderlecht. De verdediger vloog niet uit alleen uit de basiself, maar heeft zelfs geen plaats meer op de bank bij paars-wit.

SBV Vitesse werpt volgens Voetbal International een reddingsboei. FC Hollywood at the Rhine - Hoedt zou niet de eerste grote naam zijn die in Arnhem gaat voetballen - wil de verdediger binnenhalen.

Héél zwaar contract uit de boekhouding

Hoedt heeft nog een contract tot medio 2025 bij Anderlecht, maar paars-wit zal allerminst moeilijk doen over de transfersom. De Nederlander was een vrije transfer én beschikt over één van de zwaarste contracten uit de kern.