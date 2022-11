SK Beveren laat eerste plaats liggen na nederlaag tegen Lommel: "We moeten dit niet dramatiseren"

SK Beveren liet de kans liggen om weer aan de leiding te komen in de Challenger Pro League.

Lommel SK smeerde SK Beveren zijn eerste thuisnederlaag aan van het seizoen. Daardoor liet Beveren de kans liggen om opnieuw aan de leiding te komen in de Challenger Pro League.

"Normaal gezien zijn we sterk in de duels én hebben we vertrouwen aan de bal. Vandaag was dat niet te zien. Zeker in de eerste dertig minuten was het zoeken en verloren we vertrouwen", zegt verdediger Bateau bij HLN.

"We wisten nochtans dat het hier niet makkelijk zou worden. We winnen en verliezen als één groep, één team. We moeten verder werken en vooruitkijken naar de volgende wedstrijd. Het is jammer dat we thuis verliezen, maar we moeten dit niet dramatiseren", zegt Bateau nog.