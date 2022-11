Thibaut Courtois ontkracht ook andere stelling: "Niemand heeft aangekondigd dat het zijn laatste WK is"

De Rode Duivels lagen na de match tegen Marokko stevig onder vuur voor de onderlinge twisten.

Op de persconferentie werden die zaken stevig ontkracht door Eden Hazard en Thibaut Courtois. Het groepsgesprek lijkt alles opgelost te hebben.

“Ik heb iets gezegd, ik ben een van de meer ervaren spelers in de groep. Wat er gezegd is geweest, moet intern blijven. Dat blijft privé. Mijn mooiste moment als Rode Duivel? Mijn debuutmatch en wedstrijd tegen Brazilië. Hopelijk wordt mijn honderdste interland tegen Kroatië een mooie match”, klinkt het bij de doelman.

“Het grootste probleem is dat we dingen zien op sociale media, die we niet hebben gezegd. Het is goed dat we een groepsgesprek hebben gehad. We zeiden tegen elkaar wat we dachten. We moeten eerlijk zijn tegen elkaar en voor elkaar vechten op het veld. Of ik eerlijkheid heb gemist? Neen. Maar als je verliest, zijn er altijd frustraties. Niet iedereen wil ook spreken na zo'n match.”

En Courtois ontkracht ook de stelling dat het voor veel spelers het laatste WK is. “Niemand heeft aangekondigd dat het zijn laatste WK is. Het zou een extra motivatie moeten zijn voor iedereen. Je weet niet wat de toekomst brengt. Kijk maar naar Italië, wie had gedacht dat ze er niet bij zouden zijn? Iedereen bij ons zal z'n eigen keuzes maken. Hoelang hij nog wil doorgaan als international. Dat bespreken we niet onderling.”