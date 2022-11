Vermiste verdediger van Beerschot duikt op in Nederland

Sinds de zomer van de radar verdwenen, maar nu duikt Stipe Radic op in Nederland. Wat zal er nu gebeuren?

In de winter van 2021 tekende Stipe Radic een contract bij Beerschot. Hij kwam over van het Kroatische Hajduk Split. Hij kwam 42 keer in actie voor Beerschot waaronder 39 keer in de Jupiler Pro League. Toen Beerschot vorig seizoen degradeerde wou hij gratis vertrekken via de befaamde degradatieclausule, maar volgens Beerschot klopte dit niet en hield hem tegen.

Radic besloot dat weg te blijven bij Beerschot en keerde terug naar Kroatië. Daar bleef hij individueel verder trainen. Volgens Gazet van Antwerpen informeerde een aantal Belgische clubs naar hem, maar deze hadden geen zin in een juridisch dispuut met Beerschot.

Deze week verscheen de verdediger op training bij het Nederlandse Fortuna Sittard. Wat zal er nu gebeuren? Gaan de Nederlanders proberen een overeenkomst te maken met Beerschot om zo een transfer deze winter te realiseren? Wachten ze af om hem een contract aan te bieden op 1 januari zodoende hij komende zomer transfervrij kan overkomen?

De toekomst zal het uitwijzen.