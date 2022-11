Bayern München werkt in grootste geheim aan miljoenendeal met Tottenham: 'Kane beslist na WK over transfer naar Duitse grootmacht'

Harry Kane heeft een concrete aanbieding van Bayern München in de schuif liggen. Ook Tottenham Hotspur is op de hoogte dat de aanvaller een transfer aan het overwegen is. De beslissing valt normaliter na het WK.

Volgens Sky Germany werkt Bayern München al een tijdje achter de schermen aan de transfer van Harry Kane. Er is zelfs een akkoord met Tottenham Hotspur over een transfersom die kan oplopen tot maar liefst honderd miljoen euro. Kane is gecharmeerd door de interesse van Der Rekordmeister en wil na het WK de knoop doorhakken. De aanvaller gaat volgend seizoen immers zijn laatste contractjaar in. Er moeten dus nu beslissingen genomen worden.