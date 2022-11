WK legt (bankrekening van) Club Brugge geen windeieren: 'Na interesse voor Skov Olsen richt Napoli de pijlen op andere sterkhouder'

Het WK lijkt (de bankrekening) van Club Brugge geen windeieren te leggen. Tottenham Hotspur is concreet voor Andreas Skov Olsen, maar ook Tajon Buchanan mag rekenen op interesse van een Europese topclub.

We schreven eerder al dat de naam van Tajon Buchanan na de wedstrijden tegen België en Kroatië in het notitieboekje van enkele Europese clubs is verschenen. Maar blijkbaar is de interesse ook concreet.

Volgens de Italiaanse media volgt SSC Napoli Buchanan al langer. Door zijn prestaties in Qatar zijn ze zelfs helemaal overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten. Club Brugge mag zich in januari dus aan een bod verwachten.

Leegloop?

Op die manier dreigt blauw-zwart onthoofd aan de lente te beginnen. Ook Andreas Skov Olsen geniet namelijk de concrete interesse van Tottenham Hotspur. En The Spurs zijn van plan om de nodige miljoenen op tafel te gooien.