Standard klaar om te werken aan bevestiging van zijn opmars: spelers aangekomen op stage in Spanje

De opmars van Standard was één van de opvallendste verhalen uit het eerste seizoensdeel. Een stage in Spanje moet voor de Rouches de start zijn van het doortrekken van die lijn.

Terwijl de WK-gangers het beste van zichzelf geven in Qatar, worden bij verschillende ploegen in de Jupiler Pro League de trainingen inmiddels weer hervat met de overblijvende spelers. Volgens La Dernière Heure is dat nu ook het geval bij Standard.

Twee vriendschappelijke duels

De spelers zouden dinsdagochtend gearriveerd zijn in Marbella, waar Standard zijn trainingskamp houdt. Daar blijven ze tot 9 december. Tijdens deze stage zijn er twee vriendschappelijke wedstrijden voorzien: op 4 december tegen Olympiakos en op 8 december tegen Girona.

De selectie van Standard voor deze stage: Bodart, Henkinet, Godfroid, Dewaele, Ngoy, Dussenne, Dragus, Cimirot, Emond, Ohio, Donnum, Fossey, Alzate, Davida, Boljevic, Bokadi, Melegoni, Balikwisha, Raskin, Perica, Nekadio, Laifis, Laursen, Ziani, Thiago Paulo Da Silva, Kuavita, Canak en Zinckernagel.