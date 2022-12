Analist vindt dat Roberto Martinez gokje moet wagen: "Anders is hij twee spelers kwijt"

Straks geven de Rode Duivels Kroatië partij. Het is uitkijken met welk basiselftal Roberto Martinez op de proppen komt.

Tegen Kroatië is het van moeten en dat betekent dat het meteen van bij het begin er boenk op moet zijn voor de Rode Duivels. “Ik denk dat hij gaat gokken op Lukaku van bij de start”, zegt analist Tom Boudeweel bij Sporza. “Als je hem inbrengt en hij valt uit dan ben je twee spelers kwijt.”

Lukaku heeft ondertussen getoond dat hij veel meer is dan enkel een speler van de Rode Duivels. “Wat nu echt blijkt is dat Lukaku de leider is van deze ploeg, zelfs als hij geblesseerd op de bank zit. Hij spreekt de groep toe en is een bindmiddel. Nog niet zo lang geleden twijfelde hij nog over zijn toekomst bij de Duivels, dus dat vind ik wel een enorme evolutie.”