'Anderlecht heeft nieuwe hoofdcoach gevonden'

Het heeft eventjes geduurd, maar Jesper Fredberg heeft de nieuwe hoofdcoach voor Anderlecht gevonden.

Het gaat om de 44-jarige Deen Brian Riemer, zo weet Het Laatste Nieuws. Hij komt over van Brentford waar hij momenteel aan de slag was als assistent. Riemer was ook jaren actief als assistent- en jeugdcoach bij de Deense topclub Kopenhagen.

Jesper Fredberg was de voorbije weken, ook al komt hij maar op 1 januari in dienst bij Anderlecht, bezig met de zoektocht naar een nieuwe coach. Die wordt de opvolger van Felice Mazzu die ontslagen werd. In tussentijd nam Robin Veldman over tot aan de WK-break.

Anderlecht is momenteel op stage in Kreta. De nieuwe trainer zal hen daar vervoegen. Riemer tekende een contract tot 2024, zo voegt de krant er nog aan toe.