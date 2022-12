Luka Modric na gelijkspel tegen de Rode Duivels: "Gezien onze wedstrijd verdienen we het om in de achtste finales te staan"

Kroatië stoot door naar de volgende ronde na een 0-0 gelijkspel tegen de Rode Duivels. Een terecht resultaat volgens de middenvelder van Real Madrid die vol vertrouwen zit voor de komenden wedstrijd(en).

Luka Modric was duidelijk blij met de kwalificatie van Kroatië na het gelijkspel tegen België. De aanvoerder toonde na de wedstrijd zijn vertrouwen in zijn team.

"We zijn dolblij dat we in de achtste finales staan. Gezien ons spel verdienen we het... We speelden een goede wedstrijd, met moeilijke momenten omdat we tegen een geweldig team speelden. We hebben ons eerste doel bereikt.

Modric is vol vertrouwen voor de komende wedstrijd(en). "We hebben laten zien dat we een heel goed team zijn, dat we tegen iedereen kunnen spelen. Wie onze tegenstander ook is, het zal niet makkelijk zijn om ons onder ogen te komen", zei de Real Madrid-speler tegen de microfoon van de Kroatische zender HRT.