Pech voor Portugal: WK zit er wellicht op voor verdediger

Portugal moet het de rest van het WK wellicht stellen zonder Nuno Mendes. Hij is geblesseerd.

Bondscoach Fernando Santos kwam op zijn persconferentie met het nieuws dat het WK er zo goed als zeker op zit voor verdediger Nuno Mendes.

Hij miste de eerste match van Portugal tegen Ghana door spiervermoeidheid. Tegen Uruguay viel hij na 42 minuten geblesseerd uit.

Normaal speelt hij niet meer. "Maar hij blijft wel bij ons in Qatar. "Dat is wat hij wil en wat zijn teammaats willen. Het illustreert de teamspirit in onze groep", zei Santos nog.