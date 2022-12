Ariël Jacobs werkte nog samen met de nieuwe coach van Anderlecht: "Hij was een trouwe luitenant"

Anderlecht heeft een nieuwe hoofdcoach die vandaag waarschijnlijk officieel zal voorgesteld worden. De nobele onbekende, Brian Riemer, werd door de nieuwe CEO Sports van paars-wit, Jesper Fredberg, weggehaald bij Brentford.

Daar was hij assistent en eerder was hij dat ook bij FC Kopenhagen, waar hij nog 48 wedstrijden aan de zijde van Ariël Jacobs stond. ''Ik was verrast toen ik het nieuws vernam", aldus Jacobs in HLN. ''Bij Kopenhagen is hij destijds per toeval mijn assistent geworden. Mijn toenmalige assistent Johan Lange vertrok en we moesten snel op zoek naar een nieuwe assistent. Riemer werkte bij de jeugd en vervoegde mij op stage."

"A priori was het de bedoeling dat hij aan de slag zou blijven als jeugdcoach bij Kopenhagen, maar hij maakte heel veel indruk op mij. Ook naast het veld hebben we heel veel tijd samen doorgebracht. Het is een harde werker, een bescheiden man en iemand die héél dicht bij de spelers stond. Hij was een trouwe luitenant, die altijd zijn plaats respecteert. Riemer heeft nooit geprobeerd om zijn filosofie op te leggen."