Marc Degryse wil nog één iets kwijt over WK: "Ik voel mee met Romelu Lukaku"

De inbreng van Romelu Lukaku tegen Kroatië zorgde voor een ongelofelijk nieuw elan bij de Rode Duivels.

De tweede helft van de Rode Duivels tegen Kroatië bracht meer dan het hele WK en de oefenpot tegen Egypte samen. De opstelling van Romelu Lukaku had daar zeker mee te maken.

“Ik voel mee met Romelu Lukaku. Hoe pijnlijk kan een nederlaag zijn? Hij deed er alles aan om in extremis fit te geraken en het verschil te maken. Hij is een voorbeeld voor iedereen”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Zijn goal kwam er echter niet. “Je mag ook geen mirakels verwachten - die kansen miste hij door een gebrek aan ritme. Maar in de 45 minuten die hij speelde, creëerden de Rode Duivels meer kansen dan in de tweeënhalve wedstrijd ervoor. Dat zegt alles. Hij was een groot gemis op dit WK.”