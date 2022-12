🎥 Manuel Benson is hot in Engeland: Burnley looft winger met compilatie

Manuel Benson speelde vorig seizoen nog bij Antwerp maar Vincent Kompany nam hem mee naar de Engelse Championship.

En daar is de Belgische winger volledig ontploft de voorbije maanden. Dat Burnley aan de leiding staat in de Engelse tweede klassen hebben Kompany & Co ook te danken aan Benson.

Met 6 doelpunten en 3 assists is hij zich van bankzitter aan het opwerken naar vaste titularis. Ter illustratie, vorig seizoen bij Antwerp kwam hij na een volledig seizoen aan 5 doelpunten. In Engeland kunnen ze zijn stijl kunnen ze wel smaken. Zo loste Burnley zaterdagochtend een compilatiefilmpje van de winger om hem nog eens in de spotlights te plaatsen.