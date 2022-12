De mislukte zomer van Leeds in de Lage Landen: Na CDK sprong ook transfer van Nederlands toptalent af

Charles De Ketelaere had deze zomer twee opties: AC Milan en Leeds United. Maar de Premier League-club zat ook achter een Nederlands toptalent.

Leeds kwam met meer geld over de brug dan AC Milan maar toch koos De Ketelaere voor het Italiaanse avontuur, vooral vanwege de sportieve successen van Milan in eigen land en het Champioins League-voetbal terwijl Leeds United toch eerder een middenmoter/staartploeg is in Engeland.

De Amerikaanse trainer Jesse Marsch doet nu uit de doeken bij de Men in Blazer-podcast dat Leeds niet alleen achter Charles De Ketelaere zat maar ook achter Cody Gakpo.

Afgelopen zomer werd Gakpo ongeveer hetzelfde geprijsd als Charles De Ketelaere maar ondertussen schitterde de aanvaller al in de Eredivisie met 9 doelpunten en 12 assists én op het WK bij Nederland met 3 doelpunten. "De zaak was 99,9% rond maar sprong toch af. Maar ondertussen is hij ook buiten onze prijsklasse geraakt", beseft Marsch.