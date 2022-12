Erik Van Looy komt met een bondscoach af waaraan niemand dacht

Heel wat mensen hebben een mening over wie bondscoach moet worden. Erik Van Looy komt met een nieuwe naam af.

Roberto Martinez neemt afscheid van de Rode Duivels. De speculaties over wie hem moet opvolgen doen ongelofelijk de ronde. Daarbij vallen enkele vaak voorkomende namen, zoals Preud'Homme, Kompany of Vanhaezebrouck.

In de voetbalpodcast MidMid Mondial kwam televisiefiguur Erik Van Looy met een opvallende naam als opvolger van Roberto Martinez. Die hadden we nog niet gehoord.

“Joachim Löw, de ex-trainer van Duitsland, is dat niet iets voor ons?”, klinkt het daar. Löw was van 2006 tot 2021 bondscoach van de Mannshaft en pakte in 2014 het WK.