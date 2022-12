Nieuwe naam voor Rode Duivels: 'Misschien kan hij even interim-bondscoach worden?"

De Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. Er is tijd, enkel de EK-voorrondes in maart komen een beetje ongelegen.

Het wordt geen gemakkelijke opdracht om een nieuwe bondscoach en ook nog eens een technisch directeur voor de Belgische voetbalbond te vinden.

“Ik denk dat ze best hun tijd nemen om iemand te zoeken, ook een bondscoach. Alleen is er in maart al een wedstrijd in de EK-voorronde”, zegt Frank Raes bij Sporza.

Al heeft hij meteen ook een oplossing voor dat probleem. “Misschien kan Jacky Mathijssen, de bondscoach van de beloften, even interim-bondscoach worden? Dat is iemand met veel ervaring, een vriendelijke man ook.”