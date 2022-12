Ruud Vormer over Van Gaal bij de Duivels: "Dit is wat mijn gevoel zegt..."

Louis van Gaal is één van de namen die genoemd wordt om bondscoach van de Rode Duivels te worden.

Ruud Vormer ziet dat Louis van Gaal het goed doet. “Spelers houden van hem. Hij is van het totale mensprincipe. Waarmee hij bedoelt dat er achter de voetballer ook een mens schuilt. Hij vraagt altijd hoe het thuis is, met de familie”, zegt Ruud Vormer in Het Nieuwsblad.

Dat is iets wat niet alle trainers doen. “Voetballers hebben dat nodig. Een armpje om je heen. Positieve coaching geeft een fijn gevoel. En zoals hij zich tegenover de media opstelt, daar kunnen spelers zelfs om lachen.”

Toch verwacht Vormer niet dat Van Gaal bondscoach van de Rode Duivels zal worden. “Hij is 71 jaar. Wil hij nu niet eens lekker genieten van het leven? Heeft Van Gaal zo'n bijzondere band met België omdat hij bij Antwerp speelde? Alles kan in dit wereldje. Maar mijn gevoel zegt: neen.”