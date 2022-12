'Club Brugge heeft vervanger voor Kossounou gevonden'

Club Brugge is druk bezig om de wintermercato voor te bereiden. Eén deal zou ondertussen al helemaal rond zijn.

Volgens The Athletic is Club Brugge helemaal rond met Bright Arrey-Mbi. De 19-jarige verdediger komt over van Bayern Munchen.

Het eerste deel van het seizoen kwam hij in de Duitse tweede klasse in actie bij Hannover 96, op uitleenbasis. Hoeveel blauwzwart voor hem betaalt is niet geweten op dit moment.

Club Brugge moet de deal zelf ook nog bevestigen. Arrey-Mbi moet op Jan Breydel de opvolger worden van Odilon Kossounou die richting Leverkusen vertrok.