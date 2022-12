Jérémy Doku pakt een record bij de Rode Duivels

Jérémy Doku heeft op het WK in Qatar een record bij de Rode Duivels gepakt. Al is het niet onbedenkelijk dat hij dat record over enkele maanden weer kwijt zal zijn.

Tegen Kroatië viel Jérémy Doku in. Daarmee verzamelde hij zijn 12e cap. Ondanks zijn lage aantal wedstrijden voor de Rode Duivels speelde hij wel al op een WK en EK. Bij de Rode Duivels is Doku de speler met het minste aantal caps die op een WK en EK actief was. Daarmee doet hij beter dan Branko Strupar en Jacky Peeters die allebei 17 caps achter hun naam hebben staan. Ze speelden allebei op het EK in 2000 en het WK in 2002. Al is de kans groot dat Strupar en Peeters hun record zullen terugkrijgen. Doku zal wellicht nog enkele wedstrijden voor de Rode Duivels erbij doen.