OFFICIEEL Stuttgart haalt oude bekende binnen als trainer

Stuttgart heeft vandaag een nieuwe coach aangesteld. Hij tekende een contract tot 30 juni 2025.

Op 10 oktober werd Pellegrino Matarazzo ontslagen bij VfB Stuttgart. Hij werd tot nu vervangen door assistent Michael Wimmer.

Met Bruno Labbadia, die van eind 2010 tot midden 2013 trainer was bij Stuttgart, haalt de club een oude bekende binnen.

“Stuttgart is niet zomaar een club voor mij”, zegt Labbadia. “Ik heb hier gedurende drie jaar een heel belangrijke periode in mijn carrière doorgebracht en nu wil ik VfB helpen in de Bundesliga te blijven.”

Labbadia zat zonder werk nadat hij in januari van vorig jaar ontslagen werd bij Hertha BSC.