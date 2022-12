Olivier Giroud: "Wens dat Thierry Henry coach van de Rode Duivels zal worden"

Thierry Henry was assistent van Roberto Martinez en hij is een van de kandidaten om hem op te volgen.

Thierry Henry was de assistent-coach van Roberto Martinez bij de Rode Duivels vanaf de eerste dag in 2016 tot aan het WK 2018. Daarna ging hij zijn geluk beproeven als hoofdtrainer. Zowel bij Monaco als bij Impact Montreal slaagde Henry niet en keerde hij in 2021 terug bij de Belgische staf.

Officieel vertrok Henry nog niet bij de Rode Duivels en is dus één van de kandidaten om Roberto Martinez op te volgen. Zondag verloor Henry zijn record als Frans topschutter bij het nationale team aan Olivier Giroud.

"Het is een droom die uitkomt. Ik ben erg trots dat ik Titi heb verslagen, want voor mij is hij een levende legende in het Franse voetbal", zei de nieuwe recordhouder. Giroud gelooft ook dat Henry de man is voor de Rode Duivels. "Ik denk dat het coachen van een team als België iets geweldigs voor hem zou zijn. Hij kan daar goed werk doen."