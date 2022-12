Pure banter tussen Raes en Boskamp: "Weet niet waarom ze jou hebben uitgenodigd" en "Wat zit je met die kop van jou te schudden?"

Johan Boskamp en Frank Raes werden in Villa Sporza nog eens samen aan tafel gezet. En dat leverde heerlijke banter op.

Toen het ging over Louis van Gaal als mogelijke bondscoach van de Belgen gingen de poppen aan het dansen tussen Boskamp en Raes.

"De Belgische voetbalbond heeft volgens mij al eens gepolst bij Louis van Gaal in het verleden", opperde Boskamp. "Toen was er ook het nodige gezeik. Met die voorzitter, de man van Mechelen, ..."

Sjongejongejonge

"De man van Mechelen?", leek Frank Raes uit de lucht te vallen. "Ja, de voorzitter die nu voorzitter is bij Mechelen. De oude voorzitter van de Belgische voetbalbond ... ale weet je niet wie? Waarom ze jou uitgenodigd hebben weet ik niet. Sjongejongejonge."

Het ging uiteraard over François De Keersmaecker. En even later ging het over bondscoach worden op 80 jaar. "Wat zit je weer te schudden met die kop van je", aldus Boskamp. "Ik luister gewoon", aldus Raes. Pure banter.