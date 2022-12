Beerschot-aanvaller beleefde speciale match op verplaatsing bij Dender: "Mijn communiefeest was zelfs in dit stadion"

Beerschot pakte 15 op 15. Hun laatste slachtoffer was Dender, waar Thibo Baeten de score opende vanop de stip. Voor de aanvaller van de Ratten een speciale wedstrijd.

Voor Baeten begon het allemaal bij Dender. “Hier om de hoek ben ik opgegroeid”, vertelt hij in GvA. “Ik heb zelfs mijn communiefeest in dit stadion gevierd. Ook het befaamde Dendertornooi bij de jeugd heb ik hier nog gewonnen. Vorig seizoen was ik ook aanwezig voor de promotiematch, al wist ik toen nog niet dat ik naar Beerschot zou verhuizen en tégen Dender zou spelen. Ja, ik heb toch wel veel ­bekende gezichten gezien vandaag.”

Beerschot kwam op 0-3, maar moest nog krabben om de drie punten te pakken. “De coach had ons bij de rust nog gewaarschuwd dat dit Dender niet zou opgeven en fysiek hard zou gaan spelen. Zo gebeurde het ook. Uiteindelijk lieten we ons twee keer koud pakken en maakten we het onszelf nog onnodig moeilijk. Maar goed, het ­belangrijkste is dat we de drie punten hebben.”