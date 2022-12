Vandenbempt niet onder de indruk van Japan na winst tegen Spanje en Duitsland: "Je kan niet zeggen dat het tot de verbeelding spreekt"

De Japanners wonnen zowaar hun groep met daarin Spanje en Duitsland.

Japan verraste Duitsland al op de openingsspeeldag door met 1-2 te winnen. Daarna verloor het van Costa Rica, maar de Japanners stuntten opnieuw tegen Spanje met winst en schakelden zo de Duitsers uit.

Maandag om 16u staat Japan dus als groepswinnaar tegenover Kroatië in de achtste finales. Toch vindt Peter Vandenbempt niet dat Japan plots een topploeg is geworden. "Ik vind het een geweldige prestatie als je Spanje en Duitsland geklopt hebt, dan heb je wel je plaats in de achtste finales verdiend, maar de manier waarop, je kan nu niet zeggen dat dat tot de verbeelding spreekt", zei hij in De Tribune.

"Het is niet meer de ploeg van tien jaar geleden met lichtvoetige, leuke voetballers. Het is een soort powerelftal dat rent en vliegt en duelleert, en dan ineens naar voren schiet. Als je ziet hoe ze de Duitsers hebben geklopt, in alle positieve statistieken staan de Duitsers bovenaan na dit toernooi."

Volgens Vandenbempt moet Kroatië ook leren uit de fouten van Duitsland en Spanje. "Als je Japan niet afmaakt op het moment dat je baas bent en kansen creëert, dan ben je in gevaar. En dat is de les voor Kroatië."