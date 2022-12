Gakpo zit er niet mee in: "Soms vraagt een wedstrijd wat anders dan goed voetbal"

Cody Gakpo werd de held van Oranje in de groepsfase op het WK. Vrijdag staat hij oog in oog met Argentinië.

Cody Gakpo is duidelijk blij met wat Nederland al liet zien. “Dat we nu in de kwartfinale staan, vind ik een prestatie op zich”, zegt Gakpo aan Het Laatste Nieuws. “Maar we zijn er nog niet. Na de Verenigde Staten viel er wel iets van onze schouders af, dan mag je volgens mij ook blij zijn.”

Want voetballend zat het niet echt goed tegen de VS. “In de tweede helft hebben we bij vlagen aardig gevoetbald, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat”, is Gakpo heel duidelijk.

En tegen Argentinië zou het goede voetbal ook wel eens kunnen verdwijnen naar het achterplan. “Argentinië is een goede ploeg, die gaan we analyseren en bekijken waar we kunnen toeslaan. Uiteraard willen wij goed voetbal brengen. Maar soms vraagt een wedstrijd iets anders. Dan gaat het vooral om het resultaat en daar moet dan alles voor wijken.”