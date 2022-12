Nederland moet Argentinië nog kloppen, maar van Gaal schoffeert Brazilië al: "Dat is gewoon een counterploegje, hé. Niets meer"

Nederland en Argentinië strijden vrijdag om een plaats in de kwartfinale van het WK. In een mogelijk halve finale wacht vervolgens Brazilië. Louis van Gaal heeft alleszins geen schrik. Integendeel...

Louis van Gaal vat de kwartfinale tegen Argentinië uiteraard vol vertrouwen aan. "Ik zeg al maanden dat Nederland wereldkampioen kan worden. Dit is gewoon een volgende wedstrijd en een volgende tegenstander op ons pad. Bovendien hebben we nog een rekening te vereffenen."

Ook De Goddelijke Kanaries ziet King Louis niet als een groot probleem. "Ik heb in de Nederlandse media gelezen dat het Braziliaanse voetbal zo sprankelend is. (proest het uit) Heb je hen zien spelen? Dat is een counterploegje, hé. Niets meer dan een counterploegje. Zuid-Korea is de enige ploeg die wél aangevallen heeft."