Cynisme troef: "Zit Hazard voor hém op de bank? Verrassend zeg!" en "Dat hij naar Antwerp gaat"

Krijgen we nog veel te zien van Eden Hazard bij de Rode Duivels of zijn club Real Madrid? Dat is stilaan de vraag.

Brazilië legde maandag Zuid-Korea heel erg makkelijk over de knie, met onder meer Vinicius Junior in een glansrol. "Zit Eden Hazard voor zo iemand op de bank? Dat is verrassend", was er het nodige cynisme bij Arnar Vidarsson in Villa Sporza. Antwerp Als het van de bondscoach van IJsland afhangt, moet Hazard op zoek naar een nieuwe ploeg waar hij spelplezier kan opdoen door te spelen. "Hij moet naar een competitie waar het niveau of het tempo lager ligt. De Jupiler Pro League? Doe Antwerp!", klonk het onder meer. Chelsea werd genoemd als mogelijk team - daar kende Hazard zijn beste jaren.