Familie Cristiano Ronaldo roept hem op om WK direct te verlaten: "Kom naar huis, blijkbaar is alles wat hij gedaan heeft, vergeten"

Katia Aveiro, de zus van Cristiano Ronaldo, kan niet bevatten hoe haar broer behandeld wordt door de Portugese bondscoach. De superster moest op de bank beginnen tegen Zwitserland en dat zinde hem blijkbaar zelf ook niet. Het bericht werd ook verwijderd.

"Blijkbaar is alles wat hij ooit gedaan heeft niet meer belangrijk, blijkbaar wordt dat vergeten", schreef ze op Instagram. "Nu hebben ze hem ineens niet meer nodig. Het is een schande dat ze een man vernederen die zijn land zoveel gegeven heeft. Ik weet niet waarom hij op de bank zit en begrijp het niet."

"Ik wil zo graag dat hij naar huis zou komen, het nationale team verlaat en bij ons komt. Dan kunnen we hem omhelzen en vertellen dat alles in orde is. Dan herinneren we hem eraan wat hij bereikt heeft en uit welke familie hij kwam. Ik wil zo graag dat hij gaat en niet meer terugkeert. We hebben genoeg geleden en ze zullen nooit weten hoeveel."

"Bij ons heb je alle dankbaarheid. Geen ondankbaarheid. Het is te verdrietig wat ik lees en hoor. Echt triest. Kom naar huis. En anders zijn wij ook bij je. Voor altijd, tot de dood. Bedankt."

Intussen verwijderde ze haar bericht wel al van Instagram...