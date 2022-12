Marokkaanse vrijwilligers voorkomen erger met mensenkettingen, maar toch opnieuw rellen na delirium

Marokko stuntte op dinsdagnamiddag door Spanje naar huis te sturen op het WK in Qatar. Uiteraard werd de zege uitzinnig gevierd, maar de sfeer sloeg ook om.

Ook in de Belgische grootsteden kwam de Marokkaanse gemeenschap op straat om de zege van de Leeuwen van de Atlas tegen Spanje te vieren.

Rond 21 uur sloeg de sfeer echter om in een aantal van onze centrumsteden. In Antwerpen keerde de rust snel terug, in Brussel was het een uur grimmig.

Net als donderdag kwamen opnieuw vrijwilligers op straat om mensenkettingen te vormen tussen de politie en de oproerkraaiers.

Op die manier werd erger voorkomen. De Brusselse burgemeester Close en de politie willen die mensen dan ook nadrukkelijk bedanken.