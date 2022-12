Raad van Bestuur kwam samen en heeft duidelijke lijn in opvolging Roberto Martinez

Wanneer weten we wie de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels zal gaan worden? Als het van de Raad van Bestuur afhangt ...

CEO Peter Bossaert leek cavalier seul te willen spelen in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, maar daar wilde de Raad van Bestuur een stokje voor steken.

Dinsdag kwamen ze alsnog samen nadat dat eerder op maandag niet mogelijk was. En ze hebben nu ook een besluit genomen.

Geen haast

Het is te zeggen ... Het besluit is dat er geen haast gemaakt zal worden met het nemen van een besluit in de zoektocht naar een opvolger. Dat weet La Dernière Heure alvast te melden.

Diverse namen werden al genoemd, Michel Preud'homme lijkt de absolute topfavoriet te zijn tot dusver. Een keuze is dus nog niet voor meteen.